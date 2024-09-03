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17:32, 3 сентября 2024Бывший СССР

Экс-глава «Укрэнерго» назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию

Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий: увольнение не связано с плохой защитой объектов
Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию и опроверг слухи о том, что оно связано с плохой защитой энергообъектов. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он акцентировал внимание на важности того, чтобы именно Наблюдательный совет компании принимал решения об увольнении и назначении главы «Укрэнерго». Он добавил, что Наблюдательному совету регулярно представлял отчет по каждому энергообъекту, по которым у совета не было вопросов.

«Не могу вдаваться в подробности, но на подстанциях "Укренерго" построено более 60 антидроновых укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения строятся только на объектах "Укренерго"», — написал он.

По словам Кудрицкого, компания не потратила ни одной гривны из госбюджета, строя новые объекты исключительно за счет международной поддержки. Он добавил, что это не означает, что энергосистем не почувствует удара ракет, но сможет быстро восстановить свои объекты.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова, региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации призвали отложить принятие управленческих решений и увольнение председателя компании Кудрицкого до окончательного формирования наблюдательного совета компании. Они заявили, что увольнение «может поставить под угрозу коллективную способность доноров поддерживать "Укрэнерго"».

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      Илья Таксюр
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