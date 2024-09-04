На Украине увеличились отключения энергии из-за проблем на Южноукраинской АЭС

Нардеп Железняк: отключения света увеличились из-за проблем Южноукраинской АЭС

Один из энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции (АЭС) нуждается в ремонте, из-за этого на Украине резко увеличились отключения энергии. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, у Украины снова проблемы на Южноукраинской АЭС, потому что энергоблок на 600 мегаватт снизил выдачу энергии. Из-за этого появилось две лишние очереди отключений электричества. Депутат заключил, что на следующей неделе должен будет начаться ремонт предприятия. Он также добавил, что «победные реляции» компании «Энергоатом» относительно досрочно завершенных ремонтов электростанций «должны не только радовать, но и пугать».

Согласно информации из открытых источников, на Украине сейчас работает 9 энергоблоков, из которых три на Южноукраинской АЭС, два на Хмельницкой, четыре на Ровенской.

Ранее в Европе предрекли Украине катастрофу из-за отключения электричества. Немецкое издание Die Welt отмечает, что в случае, если отключение энергии произойдет зимой, у украинцев появится множество бытовых трудностей.

