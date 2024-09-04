Журналист Боуз: Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными в Сумской области

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после ракетного удара российских войск по скоплению украинской военной техники в Сумской области. На своей странице в соцсети X он обвинил главу государства в том, что тот пожертвовал насильно мобилизованными солдатами.

Боуз отметил, что в ходе атаки были уничтожены 80 украинских военнослужащих и еще 20 единиц техники. «Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы», — написал он. При этом, по его словам, западные СМИ игнорируют происходящее.