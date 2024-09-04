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15:56, 4 сентября 2024Силовые структуры

Начата проверка после обнаружения россиянина со следами пыток в Таиланде

СК начал проверку по факту гибели жителя Нижнего Тагила в Таиланде

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российские следователи начали проверку в связи с обнаружением бездыханного жителя Нижнего Тагила со следами пыток в Таиланде. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, в ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего с находившимся за границей в качестве туриста мужчиной. Следователи намерены допросить его родственников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

3 сентября сообщалось, что 27-летнего россиянина Илью Орлова нашли без признаков жизни и со следами пыток на теле в канаве рядом с пляжем на острове Пхукет в Таиланде. Рядом с ним лежала кожаная сумка с документами.

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      Любовь Ширижик
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