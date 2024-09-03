Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

Thai Ch8: тело россиянина Ильи Орлова нашли в канаве в Таиланде

Россиянина Илью Орлова нашли без признаков жизни и со следами пыток на теле в канаве рядом с пляжем на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Thai Ch8.

Уточняется, что 27-летнего мужчину обнаружили в одних шортах. Рядом с ним лежала кожаная сумка с документами, подтверждающими личность. Также среди вещей нашли паспорт гражданки России.

В ходе судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что с Орловым расправились около 12-24 часов назад. Правоохранители начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Предполагается, что на россиянина напали в другом месте, а затем перенесли его в канаву.

Известно, что Орлов прибыл в Таиланд 24 апреля в составе туристической группы.

Ранее российский турист решил покататься на велосипеде в Армении и был найден без признаков жизни.