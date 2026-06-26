Названы авиакомпании с самыми просторными креслами экономкласса

SimpleFlying: Japan Airlines названа авиакомпанией с самыми просторными креслами

Исследователи авиационного портала SimpleFlying назвали авиакомпании с самыми просторными креслами экономкласса. Рейтинг опубликован на их сайте.

Лидером списка стала авиакомпания Japan Airlines — в ее самолетах расстояние между рядами составляет 86,3 сантиметра, а ширина кресел доходит до 47 сантиметров. За ней идет другой японский перевозчик All Nippon Airways (86,3 сантиметра между рядами и от 41 до 45 сантиметров в ширину). Третью строчку заняла JetBlue (81,2 сантиметра между рядами и 45 сантиметров в ширину).

При этом известные во всем мире авиакомпании оказались в хвосте рейтинга — Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines.

Ранее путешественникам назвали авиакомпании мира, предлагающие «невероятные удобства» на борту. На первом месте в рейтинге оказался базирующийся в Дубае, ОАЭ, перевозчик Emirates.