20:27, 10 марта 2026Путешествия

Названы авиакомпании мира с «невероятными удобствами» на борту

Emirates и Singapore Airlines вошли в список самых роскошных авиакомпаний мира
Алина Черненко

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Путешественникам назвали авиакомпании мира, предлагающие «невероятные удобства» на борту. Список опубликовало издание Islands.

На первом месте в рейтинге оказался базирующийся в Дубае, ОАЭ, перевозчик Emirates. На борту Airbus A380 пассажиры первого класса могут провести время в спа-зоне и лаунже с барменом, который готовит коктейли. Помимо разнообразных вариантов ужина, Emirates предлагает и фирменное блюдо — икру. Деликатес подается в гравированной чаше с перламутровой ложкой.

В список самых роскошных авиакомпаний мира также вошла Singapore Airlines. В люксах самолетов A380 размещены кресла из натуральной кожи и односпальные кровати. «Если вы путешествуете с попутчиком, два соседних люкса можно объединить в одну двуспальную кровать с постельным бельем и подушками уровня бутик-отеля», — говорится в публикации.

На третьем месте в списке расположилась авиакомпания Etihad Airways, которая предлагает пассажирам трехкомнатный люкс Residence — «уютное пространство, напоминающее летающий дворец, но с домашним комфортом». Оно состоит из гостиной, отдельной спальни и ванной комнаты с душем. Обо всех пожеланиях путешественников позаботится дворецкий.

Кроме того, издание включило в свою подборку такие авиакомпании, как Qatar Airways, Air France, All Nippon Airways, Cathay Pacific, Turkish Airlines, Japan Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic и Air Tahiti Nui.

В октябре 2025 года путеводитель Forbes Travel Guide назвал дубайскую авиакомпанию Emirates лучшей в мире. Издание отметило, что перевозчик постоянно совершенствует каждый аспект обслуживания пассажиров.

