15:17, 23 октября 2025Путешествия

Названы лучшие авиакомпании мира

Forbes Travel Guide назвал лучшие авиакомпании мира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Путеводитель Forbes Travel Guide назвал дубайскую авиакомпанию Emirates лучшей в мире. Об этом говорится на сайте сервиса.

«Секрет успеха этого перевозчика заключается в постоянном совершенствовании каждого аспекта обслуживания пассажиров», — указали специалисты.

Лидером среди авиакомпаний в США стала Delta Air Lines, которая много времени уделяет комфорту пассажиров и в том числе предоставляет бесплатный Wi-Fi. А лучшей небольшой авиакомпанией эксперты признали американскую JSX, самолеты которой сравнивают с частными бортами благодаря просторным салонам.

Ранее греческая набережная на полуострове Кассандра была названа самым красивым пляжем Европы. На втором месте расположилась итальянская набережная Кала Брандичи (Cala Brandinchi).

