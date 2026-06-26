DE: Заявления Пескова о ядерном сдерживании являются предупреждением всему миру

На Западе переживают из-за слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании. Об этом пишет Daily Express.

В публикации уточняется, что Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений «глобальной войны». Daily Express ссылается на слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.

Песков уточнял, что Россия остается открытой к посредническим услугам США в мирном урегулировании конфликта на Украине.