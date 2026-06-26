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19:56, 26 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе начали переживать из-за слов Пескова о ядерном сдерживании

DE: Заявления Пескова о ядерном сдерживании являются предупреждением всему миру
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

На Западе переживают из-за слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании. Об этом пишет Daily Express.

В публикации уточняется, что Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений «глобальной войны». Daily Express ссылается на слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.

Песков уточнял, что Россия остается открытой к посредническим услугам США в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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