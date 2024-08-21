Россиянин решил покататься на велосипеде в Армении и пропал без вести

МВД: пропавшего без вести в Армении россиянина нашли бездыханным

Российский турист решил покататься на велосипеде в Армении и был найден бездыханным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Во вторник, 20 августа, 22-летний россиянин выехал на велосипеде в город Раздан из курортного поселка Анкаван и пропал без вести. Отмечается, что он перестал отвечать на телефонные звонки.

Спустя сутки сотрудники ведомства обнаружили мужчину неподалеку от водохранилища в 70 километрах от Еревана, спасти его не удалось.

«В поисковых работах участвовали 34 спасателя, были задействованы два дрона», — говорится в сообщении. МВД направило подготовленные полицией материалы в Следственный комитет для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее двое жителей Санкт-Петербурга пропали без вести в горах Алтая во время научной экспедиции. 17-летняя студентка и ее научный руководитель перестали выходить на связь в одном из ущелий Чемальского района с 17 августа.