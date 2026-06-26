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19:57, 26 июня 2026Россия

Названо число сбитых за день на подлете к Москве украинских дронов

За 26 июня на подлете к Москве сбили 51 беспилотник ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

За 26 июня на подлете к Москве сбили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из публикаций в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Сообщение о первом сбитом дроне появилось в 2:29 по московскому времени. О последнем уничтоженном БПЛА градоначальник сообщил в 19:45.

По его словам, на местах падений обломков сбитых беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно о рекордной атаке украинских войск на Россию. Так, в ночь на 26 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны более 600 украинских беспилотников.

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