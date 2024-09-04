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09:23, 4 сентября 2024Экономика

Наступление осенней погоды предрекли нескольким регионам России

Синоптик Вильфанд: в ближайшие дни осенняя погода придет в регионы Сибири

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ближайшие дни в Сибири снизится температура воздуха и усилятся осадки. Наступление осенней погоды в нескольких регионах России предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В Алтайском крае, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях пройдут сильные дожди при невысокой температуре, возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. В Иркутской области возможны ночные заморозки до минус трех градусов», — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в Красноярском крае ночью температура может опуститься до минус двух градусов Цельсия. Днем воздух в регионе прогреется до плюс 15-17 градусов. Помимо этого, сильные дожди ожидаются в Бурятии, а заморозки — в Забайкалье и Туве.

Ранее москвичам назвали время прихода дождей. Первые осенние осадки в столице прогнозируются после 10 сентября. При этом небольшой дождь не скажется на температуре воздуха, считают метеорологи.

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      Нина Ташевская
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