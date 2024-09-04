Назван самый перспективный регион России по запасам газа

Глава Роснедр Петров: Якутия — самый перспективный регион по запасам газа

Якутия является самым перспективным регионом России по запасам природного газа. Об этом заявил глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров, его слова приводит ТАСС.

Ситуацию, которая произойдет на аукционах после выставления площадок для добычи газа в этом российском регионе, Петров назвал ажиотажем.

«Порядка 70 процентов всех объектов за счет федерального бюджета мы ставим сегодня в Якутии как в самом перспективном нефтегазоносном регионе Дальнего Востока. В этом году мы заканчиваем пять площадных работ по Якутии (...) Уже ожидаем, что будет очень большой ажиотаж на эти площади», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Ирана высказали заинтересованность в работе с Москвой в рамках транзита российского газа через территорию страны.