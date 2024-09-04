Названы подробности удара ВСУ по рынку в Донецке

СК: ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле рынка в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили натовскую артиллерию при обстреле рынка в Донецке. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) России, пишет РИА Новости.

«На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, снаряда артиллерии 155-миллиметрового калибра», — назвал он подробности удара ВСУ.

По его словам, было установлено прямое попадание по рынку «Сокол», который расположен в жилом квартале. Представитель СК добавил, что фрагменты и осколки боеприпаса направят на экспертизу для уточнения вида снаряда.

Днем 4 сентября ВСУ ударили по рынку в Кировском районе Донецка. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что были ранены минимум пять местных жителей.