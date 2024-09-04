Судоремонтные компании в России не захотели модернизироваться

РБК: всего пять судоремонтных компаний в РФ обнулят НДС в обмен на модернизацию

Всего пять из ста судоремонтных предприятий решили воспользоваться предложением Минпромторга и обнулить НДС в обмен на инвестиции в модернизацию. Об этом со ссылкой на информацию ведомства пишет РБК.

Возможность получения льготы действует уже год, с лета 2023 года, а истекает в декабре, при этом с учетом оформления документов времени остается еще меньше.

Для преференций компании должны взять обязательства направлять на развитие не менее 20 процентов выручки в течение семи лет. Договор должен быть закреплен трехсторонним инвестиционным соглашением с Минфином и Минпромторгом.

Участники рынка еще в конце прошлого года критиковали инициативу за слишком жесткие рамки. Они предлагали увеличить срок соглашения в два раза, до 15 лет, а долю выручки, направляемую на инвестиции, снизить до 10-15 процентов. Также критики выступали против ограниченного перечня мероприятий, в которые можно инвестировать, в том числе хотели добиться права вкладывать средства в модернизацию арендованных мощностей.

В Минпромторге рассказали, что запрашивали у Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложения по корректировки мер, но в итоге Минфин, разработчик закона, их не поддержал.

Участники профильной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) признали, что предложенные меры остались невостребованными и шансов на их эффективность с текущими параметрами нет. В частности, гендиректор Находкинского судоремонтного завода Сергей Старовойтов подчеркнул, что китайские конкуренты предлагают услуги по обслуживанию судов по ценам в два раза ниже, чем в России, поэтому судовладельцы выбирают их.

Глава Комиссии РСПП по рыбному хозяйству Герман Зверев подтвердил, что российские судоремонтники не могут обеспечить то качество и стоимость услуг, какие предлагают иностранцы, поэтому рыбопромышленники ремонтируют суда за рубежом.

Ранее глава банка ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сравнил экскурсии по российским верфям с походом в музей, потому что многие помещения и оборудование там остались со времен царской России.