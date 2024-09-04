Россиянам дали советы по подготовке авто к осени

Автоэксперт Носко посоветовал обновить антифриз и моторное масло к осени

Главными процедурами в рамках подготовки автомобиля к эксплуатации осенью являются полная диагностика технического состояния, а также замена свечей зажигания и тормозных колодок, сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Советы по подготовке машины к холодному сезону он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, смена данных комплектующих необходима после интенсивного использования автомобиля в летний сезон. Кроме того, не помешает обновить и технические жидкости, например, антифриз и моторное масло, указал Носко. «Сделать это можно самостоятельно, только внимательно изучить рекомендации производителя по вязкости масла и учесть минимальные температуры воздуха в регионе, где будет эксплуатироваться авто», — добавил он.

Собеседник «Ленты.ру» также рекомендовал обработать замки и уплотнители, ветровое и заднее стекла специальными водоотталкивающими составами, чтобы избежать образования ржавчины и других повреждений даже при незначительных температурных колебаниях.

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