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19:40, 4 сентября 2024Экономика

Россиянам дали советы по подготовке авто к осени

Автоэксперт Носко посоветовал обновить антифриз и моторное масло к осени

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Главными процедурами в рамках подготовки автомобиля к эксплуатации осенью являются полная диагностика технического состояния, а также замена свечей зажигания и тормозных колодок, сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Советы по подготовке машины к холодному сезону он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, смена данных комплектующих необходима после интенсивного использования автомобиля в летний сезон. Кроме того, не помешает обновить и технические жидкости, например, антифриз и моторное масло, указал Носко. «Сделать это можно самостоятельно, только внимательно изучить рекомендации производителя по вязкости масла и учесть минимальные температуры воздуха в регионе, где будет эксплуатироваться авто», — добавил он.

Собеседник «Ленты.ру» также рекомендовал обработать замки и уплотнители, ветровое и заднее стекла специальными водоотталкивающими составами, чтобы избежать образования ржавчины и других повреждений даже при незначительных температурных колебаниях.

Ранее аналитики назвали регионы России для более выгодной покупки подержанного автомобиля. Так, жителям Приволжского федерального округа (ФО) эксперты посоветовали покупать машины верхнего ценового сегмента в Центральном ФО и продавать у себя. По этой схеме Mini Hatch принесет на 19 процентов больше доходности, а Volvo XC90 — на 15 процентов.

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      Екатерина Смирная
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