Отказавшийся от нейтралитета Швеции министр покинул пост

Глава МИД Швеции Билльстрем объявил о намерении покинуть свой пост

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем объявил о намерении покинуть свой пост. Сообщение дипломат опубликовал в соцсети X.

Билльстрем сообщил о желании уйти в отставку с занимаемой должности премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону. В качестве главного достижения за время пребывания на посту министр назвал отказ от нейтралитета страны.

«Я рад и очень горжусь всем, чего мы достигли за эти два года. (...) После долгого и иногда сложного процесса Швеция наконец стала членом НАТО», — подчеркнул глава шведского МИД. Политик пожелал удачи преемнику и отметил, что у него нет недостатка в задачах.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Алекс Литтл оценил последствия членства Финляндии и Швеции в НАТО для влияния России в Арктике. По его оценке, Россия будет и дальше оставаться самой влиятельной державой в регионе.