В США оценили последствия членства Финляндии и Швеции в НАТО на влияние России в Арктике

TAC: членство Финляндии и Швеции в НАТО не подорвет влияние России в Арктике

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не изменит положения России в Арктике, а арктическая стратегия Североатлантического альянса является чрезмерной реакцией. Об этом заявил обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Алекс Литтл.

По его оценке, Россия будет и дальше оставаться самой влиятельной державой в регионе. При этом он подчеркнул, что военная конфронтация с Москвой станет крайне дорогостоящей затеей для США. «Вместо того, чтобы подливать масла в огонь отношений Запада с Россией, Западу следует уделять особое внимание поддержанию открытых каналов связи с Россией, чтобы избегать кризисов и управлять ими, а также снижать риски возникновения конфликтов в результате несчастных случаев или просчетов», - высказал мнение Литтл.

Обозреватель TAC добавил, что милитаристская зацикленность США на Арктике, где интересы страны ограничены, были бы грубой ошибкой.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис признал, что в странах НАТО десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике.