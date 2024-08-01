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15:01, 1 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о значительном преуменьшении потерь ВСУ

TAC: потери ВСУ значительно выше, чем в официальных данных

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выше, чем об этом сообщают официальные данные. Об этом заявили в материале журнала The American Conservative (TAC).

«Тем временем Киев серьезно страдает. Людских потерь оказалось больше, чем об этом сообщалось ранее. Один из украинских политиков признал, что правительство страны "значительно преуменьшила потери в ходе военного конфликта"», — отмечается в материале.

В статье утверждается, что, по оценкам США, президент Украины вдвое преуменьшил потери украинской армии.

Ранее в США заявили об острой нехватке солдат в рядах ВСУ. Также отмечалось, что украинские войска истощены из-за жары.

До этого военный обозреватель Юлиан Репке указал на территориальные потери ВСУ. Он заявил, что за неделю Киев потерял шесть деревен и более 40 квадратных километров территории.

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