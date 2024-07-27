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12:53, 27 июля 2024Интернет и СМИ

Проблемы ВСУ на фронте связали с летней жарой

WP: истощение ВСУ на фронте усугубляется летней жарой

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами на фронте, в том числе из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Истощенные силы Украины испытывают давление, которое усугубляется изнуряющей летней жарой», — отмечено в статье, в которой ситуацию на передовой для украинской армии назвали хаосом.

Среди других факторов истощения ВСУ и удачных наступательных действий российской армии журналисты WP указали нехватку солдат, а также предвыборную гонку в США. Она не только отвлекает внимание американского руководства от конфликта на Украине, но и может привести к сокращению военной помощи.

Ранее в Соединенных Штатах рассказали о потерях в рядах ВСУ. По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Украина теряет около двух тысяч солдат ежедневно.

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      Дмитрий Попов
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