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19:14, 26 июля 2024Мир

В США назвали количество потерь среди солдат ВСУ

Макгрегор: ВСУ теряют по две тысячи солдат ежедневно

Фото: Reuters

Вооруженные силу Украины (ВСУ) теряют по две тысячи солдат в день. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Потери среди солдат ВСУ составляют в среднем две тысячи в день», — рассказал военный эксперт.

Макгрегор отметил, что Украина терпит поражения как на фронте, так и в тылу. По его словам, «на регулярной основе уничтожаются скопления украинских войск и техники».

23 июля польский бывший заместитель начальника Генерального штаба войска генерал в отставке Леон Коморницкий заявил, что разговоры о победе Украины в конфликте с Россией являются сказками и дезинформирующей пропагандой. «Это полная ерунда, сказка про белого бычка», — сказал отставной офицер.

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      Дарья Устьянцева
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