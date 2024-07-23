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14:08, 23 июля 2024Мир

Генерал НАТО назвал разговоры о победе Украины сказкой про белого бычка

WNP: польский генерал Коморницкий назвал сказками разговоры о победе Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Разговоры о победе Украины в конфликте с Россией являются сказками и дезинформирующей пропагандой. Об этом в интервью изданию WNP сообщил польский бывший заместитель начальника Генерального штаба войска генерал в отставке Леон Коморницкий.

«Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение», — сказал отставной офицер, назвав Войско польское неспособным сопротивляться возможной российской агрессии.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные союзники не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией.

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      Глеб Бажуткин
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