Отправившийся на СВО осужденный ушел в самоволку ради женитьбы и получил шесть лет колонии

В Новосибирске ушедшему на СВО осужденному дали срок за самоволку ради женитьбы

Бывший заключенный, получивший условно-досрочное освобождения и ушедший в зону специальной военной операции (СВО) получил пять лет и девять месяцев колонии за самоволку ради женитьбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Новосибирском гарнизонном военном суде.

Сергея Парахина признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным суда, в мае 2023 года мужчину приговорили к 2,5 года колонии за кражу и грабеж, но 1 сентября он заключил контракт с Вооруженными силами России и поехал в зону СВО. Однако в декабре Парахина не нашли в воинской части. Выяснилось, что 23 декабря он без разрешения уехал для заключения брака. При этом невесте он соврал, что получил отпуск. В середине мая беглеца задержали. Он признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении 34-летнего военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть в период мобилизации и совершил насильственные действия сексуального характера против своей дочери.

