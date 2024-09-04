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14:53, 4 сентября 2024Экономика

Пиво из Северной Кореи для России оказалось китайским

РБК Вино: северокорейское пиво оказалось китайским из-за ошибки в документах

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Получившее декларацию Росакредитации для поставок в Россию северокорейское пиво оказалось китайским. Об этом «РБК Вино» рассказал представитель импортера напитка.

В «Востокбиртрейд» отметили, что пиво произведено в Китае и в документах было указано его китайское происхождение. Однако в ведомстве утверждают, что ошибку в декларации допустила компания-импортер, так как она вносится в информационную систему заявителем. «Согласно протоколу испытаний, Heilongjiang Quanrun Beer Co находится в Китайской Народной Республике», — отметили в Росаккредитации.

На данный момент в декларации от 19 июля 2024 года на сайте ведомства в качестве страны производства пива указана Северная Корея, а производителем — Heilongjiang Quanrun Beer Co. При этом данное юрлицо упоминается в других декларациях на поставку пива как зарегистрированное в КНР.

Ранее стало известно, что «Востокбиртрейд» получила декларацию соответствия на ввоз в Россию светлого фильтрованного пива под торговыми марками XINBALU 1999 и «Станция Харбин». При этом выданный документ позволяет импортировать продукцию неоднократно.

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