Пиво из Северной Кореи для России оказалось китайским

РБК Вино: северокорейское пиво оказалось китайским из-за ошибки в документах

Получившее декларацию Росакредитации для поставок в Россию северокорейское пиво оказалось китайским. Об этом «РБК Вино» рассказал представитель импортера напитка.

В «Востокбиртрейд» отметили, что пиво произведено в Китае и в документах было указано его китайское происхождение. Однако в ведомстве утверждают, что ошибку в декларации допустила компания-импортер, так как она вносится в информационную систему заявителем. «Согласно протоколу испытаний, Heilongjiang Quanrun Beer Co находится в Китайской Народной Республике», — отметили в Росаккредитации.

На данный момент в декларации от 19 июля 2024 года на сайте ведомства в качестве страны производства пива указана Северная Корея, а производителем — Heilongjiang Quanrun Beer Co. При этом данное юрлицо упоминается в других декларациях на поставку пива как зарегистрированное в КНР.

Ранее стало известно, что «Востокбиртрейд» получила декларацию соответствия на ввоз в Россию светлого фильтрованного пива под торговыми марками XINBALU 1999 и «Станция Харбин». При этом выданный документ позволяет импортировать продукцию неоднократно.