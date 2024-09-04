Пленный рассказал о причастности НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины заявил, что главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской атомной электростанции в России. Его слова приводит РИА Новости.
По словам пленного, Сырский признал причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС.
«Сказал, что все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — рассказал Шкода.
Ранее Шкода заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС. Киев планировал совершить диверсию, взорвав бомбу дистанционно и обвинив в этом Россию.