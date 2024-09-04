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06:24, 4 сентября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о причастности НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

Пленный Шкода: Сырский признал причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины заявил, что главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской атомной электростанции в России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам пленного, Сырский признал причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС.

«Сказал, что все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — рассказал Шкода.

Ранее Шкода заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС. Киев планировал совершить диверсию, взорвав бомбу дистанционно и обвинив в этом Россию.

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      Марина Совина
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