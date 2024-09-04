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20:19, 4 сентября 2024Из жизни

Подарок отца принес мужчине 88,6 миллиона рублей

В США мужчина разбогател на 88,6 миллиона рублей благодаря подарку отца

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Вирджиния, США, разбогател благодаря лотерейному билету, который ему купил отец в качестве небольшого подарка. Об этом пишет UPI.

Аарон Эндрюс рассказал, что с момента свадьбы, которая у него состоялась в апреле, он с женой живет в доме отца. Однажды мужчина решил порадовать сына и купил ему билет для участия в лотерее. Он и принес Эндрюсу победу.

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Счастливчик выиграл приз, который позволяет всю жизнь получать по тысяче долларов (88,6 тысячи рублей) в неделю, но выбрал единовременную выплату в размере одного миллиона долларов (88,6 миллиона рублей).

На выигранные деньги Эндрюс планирует купить дом. Его отец шутит, что в этом и заключался его план. Иначе, по его словам, сын так и жил бы у него вместе с женой.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерее 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей), поверив телевизионной рекламе. Мужчина отметил, что все выигранные деньги он сохранит в качестве сбережений.

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      Юлия Юткина
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