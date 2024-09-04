Подросток в Санкт-Петербурге на ходу столкнула ребенка с самоката и избила

В Санкт-Петербурге подросток на ходу столкнула 10-летнего ребенка с самоката и избила, пишет 78.ru в своем Telegram-канале.
По данным канала, пострадавшая гуляла на скейт-площадке в Колпинском районе. Там же отдыхала компания 14-летних подростков, которые начали вести себя агрессивно и оскорблять девочку.
Когда школьница решила уехать с площадки на самокате, чтобы избежать стычки с подростками, за ней побежала одна из оскорблявших ее подростков, столкнула с самоката и дважды ударила по лицу — ладонью и кулаком, утверждает издание.
Со слов матери пострадавшей, подростки в Колпино не в первый раз нападают на детей помладше, снимают происходящее на видео и выкладывают в интернет.
Как уточнило издание, семья пострадавшей написала заявление в полицию.
Ранее в подмосковном поселке Дрожжино подростки постригли десятилетнюю девочку из-за сделанного им замечания — девочка попросила мальчиков не использовать нецензурную лексику на детской площадке.