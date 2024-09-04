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19:21, 4 сентября 2024Россия

Подросток в Санкт-Петербурге на ходу столкнула ребенка с самоката и избила

В Санкт-Петербурге подросток столкнула ребенка с самоката и избила

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге подросток на ходу столкнула 10-летнего ребенка с самоката и избила, пишет 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, пострадавшая гуляла на скейт-площадке в Колпинском районе. Там же отдыхала компания 14-летних подростков, которые начали вести себя агрессивно и оскорблять девочку.

Когда школьница решила уехать с площадки на самокате, чтобы избежать стычки с подростками, за ней побежала одна из оскорблявших ее подростков, столкнула с самоката и дважды ударила по лицу — ладонью и кулаком, утверждает издание.

Со слов матери пострадавшей, подростки в Колпино не в первый раз нападают на детей помладше, снимают происходящее на видео и выкладывают в интернет.

Как уточнило издание, семья пострадавшей написала заявление в полицию.

Ранее в подмосковном поселке Дрожжино подростки постригли десятилетнюю девочку из-за сделанного им замечания — девочка попросила мальчиков не использовать нецензурную лексику на детской площадке.

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      Елена Торубарова
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