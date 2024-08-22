Российские подростки постригли девочку из-за сделанного замечания

В подмосковном Дрожжино подростки постригли девочку из-за сделанного замечания

В подмосковном поселке Дрожжино подростки постригли десятилетнюю девочку из-за сделанного им замечания. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, российские школьники напали на ребенка накануне. По словам матери пострадавшей, причиной таких действий стал конфликт из-за того, что девочка попросила мальчиков не использовать нецензурную лексику на детской площадке.

Семья школьницы после инцидента пошла в полицию. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются личности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре двое подростков набросились на двух школьников из-за прически одного из них.

До этого в Новосибирске мужчины избили 16-летнего подростка на глазах у его матери из-за прически.