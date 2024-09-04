Польша подняла в небо авиацию якобы из-за активности России

Польша снова подняла в небо авиацию якобы из-за действий России на Украине

Польша снова подняла в небо авиацию якобы из-за действий России на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанный с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в публикации.

В командовании уточнили, что это решение было принято в связи с «активностью дальней авиации России». Варшава приняла «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши», подчеркивается в тексте заявления.

2 сентября Польша также поднимала в воздух истребители из-за якобы активности российской авиации.