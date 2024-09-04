Предсказано падение цен на один цветной металл

Goldman Sachs: в 2025 году медь будет стоить 10 тысяч долларов за тонну

В 2025 году медь будет торговаться по 10 тысяч долларов за тонну — к такому выводу пришли в банке Goldman Sachs. Выводы его аналитиков цитирует издание Financial Times.

Таким образом, банк понизил прогноз. Четыре месяца назад там ждали, что стоимость данного цветного металла будет в районе 15 тысяч долларов за тонну. Однако из-за того, что в Китае наблюдается и усиливается падение спроса на медь, Goldman Sachs решил скорректировать свои предположения.

Как отмечает издание, крах китайской недвижимости подавляет спрос на сырьевые товары. Закономерным образом падает и прибыльность крупнейших горнодобывающих компаний. Например, BHP и Rio Tinto.

Между тем еще в мае 2024 года медь подорожала до исторического максимума в 11 тысяч долларов за тонну. Но с тех пор ее цена упала почти на 20 процентов — примерно до 8950 долларов. Тем временем мировые запасы этого цветного металла уже дошли до самого высокого уровня за четыре года, а слабый спрос обернулся избытком меди на складах.

В июле Китай увеличил импорт меди из России в четыре раза. Сумму поставок оценили в 334 миллиона долларов. Это оказалось максимальным значением с ноября 2023 года. Всего же с января по июль РФ экспортировала в КНР меди на 1,5 миллиарда долларов.