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10:48, 24 августа 2024Экономика

Одна страна вчетверо увеличила импорт меди из России

РИА Новости: Китай в июле в четыре раза нарастил импорт меди из России

Фото: Сергей Толмачев / Фотобанк Лори

Китай в июле в четыре раза нарастил импорт меди из России: сумма поставок достигла 334 миллионов долларов, что стало максимумом с прошлого ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть из всего объема импорта пришлась на медь и сплавы — их КНР импортировала на 259 миллионов долларов. Вторую строчку заняли медные отходы и лом — 75 миллионов, а третью медные порошки и чешуйки — 112 тысяч долларов.

Всего за период с января по июль 2024 года российская сторона экспортировала в Китай медь на 1,5 миллиарда долларов. В начале второго полугодия на долю РФ пришлось 5,4 процента всех поставок высокопластичного металла в КНР, а первую строчку заняла Демократическая Республика Конго.

В апреле США и Великобритания ввели запрет на поставки российских алюминия, меди и никеля. В то же время Минфин США уточнил, что ограничения не распространяются на указанные металлы, которые были произведены до 13 апреля. Введенные санкции также ограничат оборот алюминия, меди и никеля на мировых биржах, добавили в американском Минфине. Перечисленные меры не затронули титан, платину и палладий.

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