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11:42, 4 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о нелегитимности президента республики

Кобахидзе: президент Грузии Зурабишвили не является легитимной
Ираклий Кобахидзе (слева) и Саломе Зурабишвили (справа)

Ираклий Кобахидзе (слева) и Саломе Зурабишвили (справа). Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не является легитимным главой государства. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

«Она сама признала законность Конституционного суда, когда обратилась в него с иском [против закона об иноагентах]. В тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию», — заявил глава кабмина и лидер партии «Грузинская мечта».

Кобахидзе имеет в виду решение Конституционного суда Грузии от октября 2023 года. Тогда ведомство признало президента Грузии Зурабишвили нарушившей закон из-за поездки за рубеж, что позволило начать процедуру импичмента. Однако решение не имело реальных последствий для главы Грузии.

В июле президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», также известного как «Закон об иноагентах».

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      Сергей Болиев
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