Премьер Грузии заявил о планах оппозиции устроить беспорядки после выборов

Кобахидзе: оппозиция Грузии готовит беспорядки после парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция в стране готовится устроить беспорядки после проведения парламентских выборов из-за отсутствия надежд на победу. Его слова передает ТАСС.

«Очевидно, что они в очередной раз не признают результатов выборов, постараются устроить атаку на государственные институты и беспорядки в стране», — заявил Кобахидзе, добавив что радикальная оппозиция потеряла все надежды на победу на выборах.

По его словам, любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране до или после выборов будут пресечены, а у Грузии есть все ресурсы, чтобы этого не допустить.

Ранее Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не является легитимным главой государства. «Она сама признала законность Конституционного суда, когда обратилась в него с иском [против закона об иноагентах]. В тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию», — заявил премьер.