При атаке ВСУ на российский регион пострадал мужчина

Губернатор Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область был ранен мужчина

Житель Белгородской области пострадал при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Сообщается, что украинский FPV-дрон нанес удар по Борисовскому району, в результате чего был ранен мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, еще в одном населенном пункте — селе Березовка — дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного дома. В результате была пробита кровля летней кухни и повреждены стены.

Ранее Гладков сообщил, что обстрел белгородского села Новая Таволжанка лишил жизни трех человек. Еще два мирных жителя получили ранения.

