Власти сообщили о смерти трех мирных жителей из-за обстрела ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Очередной обстрел села Новая Таволжанка Белгородской области привел к смерти трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, еще два мирных жителя ранены. «У мужчины непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, у женщины — множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины», — написал Гладков, подчеркнув, что пострадавших везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Глава Белгородской области добавил, что в результате обстрела повреждены повреждены фасады и выбиты окна в трех многоквартирных домах, а также газовая труба. Кроме того, осколками посечены четыре легковых автомобиля. Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщал еще о двух пострадавших в Новое Таволжанке. По его данным, местный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица. Также осколочное ранение левой стопы диагностировали у женщины.