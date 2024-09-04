Против жителя Курска возбудили дело за помощь «Азову»

В России задержали жителя Курска, помогавшего «Азову» сбивать беспилотники

45-летний житель Курска Виталий Ревин был задержан сотрудниками полиции за помощь полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в обнаружении и сбивании российских беспилотников над Киевом. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает агентство РИА Новости.

Утверждается, что уроженец Черниговской области оказал помощь представителям полка «Азов», передав им самостоятельно сделанный зенитный прожектор. Он консультировал бойцов в вопросе сборки прожекторов и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет. В отношении Ревина возбуждено уголовное дело.

«Да, я знал, что полк "Азов" является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — сказал задержанный. Он также отметил, что данные прожекторы использовались не только «азовцами», но и обычными военнослужащими украинской армии.

Ранее россиянина лишили доступа к деньгам на банковском счету за надпись в поддержку «Азова». В марте 2023 года мужчина написал краской на заборе комплиментарный текст про бригаду и изобразил ее символику, объяснив свой поступок неприязнью к текущему внешнеполитическому курсу России.