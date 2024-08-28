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14:56, 28 августа 2024Силовые структуры

Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись на заборе в поддержку «Азова»

РИА Новости: россиянина лишили доступа к деньгам за надпись в поддержку «Азова»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россиянина лишили доступа к деньгам на банковском счету за надпись в поддержку отряда специального назначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, в марте 2023 года мужчина написал краской на заборе комплиментарный текст про бригаду и изобразил ее символику. Он объяснил свои действия неприязнью к внешней политике России.

Следователь попросил наложить арест на банковские счета обвиняемого, так как за совершенное им правонарущение предусмотрен штраф. Такая мера была предложена для сохранения денег и обеспечения эффективности возмещения причиненного ущерба. Суд принял доводы следователя и удовлетворил ходатайство.

Ранее в Ленинградской области задержали мужчину, поддерживающего Вооруженные силы Украины (ВСУ) и террористов.

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