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12:43, 28 августа 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за поддержку ВСУ и террористов

В Ленинградской области задержали мужчину, поддерживавшего ВСУ и террористов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали мужчину, поддерживающего Вооруженные силы Украины (ВСУ) и террористов. Об этом сообщает 78.ru.

По имеющимся данным, мужчина из Сланцев положительно писал об украинской армии и террористах в социальных сетях. Его постами заинтересовались правоохранители.

В отношении россиянина возбуждено дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии. Отмечается, что задержанный уже признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело 44-летней жительницы Луганской народной республики о призывах к терроризму.

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      Екатерина Кашурникова
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