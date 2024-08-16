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12:12, 16 августа 2024Силовые структуры

Жительницу ЛНР осудят за призывы ВСУ совершать теракты в России

Жительницу ЛНР будут судить за призывы ВСУ совершать теракты в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд рассмотрит дело 44-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) о призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

По данным ведомства, Анна Атаян из Луганска выложила в интернете сообщения, оправдывающее терроризм и призывающее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершать теракты в России.

Против женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что Верховный суд ЛНР приговорил к 11,5 года колонии гражданина Украины за сотрудничество со Службой безопасности Украины.

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