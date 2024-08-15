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18:02, 15 августа 2024Силовые структуры

В ЛНР украинца осудили на 11,5 года за сотрудничество с СБУ

В ЛНР гражданина Украины осудили на 11,5 года за сотрудничество с СБУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 11,5 года колонии гражданина Украины за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, украинец собирал разведданые и передавал их сотруднику СБУ для нанесения ущерба безопасности Россиии. Он полностью признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к 10 с половиной годам колонии общего режима за передачу Украине информации о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении Российской армии.

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      Екатерина Кашурникова
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