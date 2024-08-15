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13:11, 15 августа 2024Силовые структуры

В России приговорили женщину за шпионаж для военной разведки Киева

В Херсонской области суд приговорил женщину к 10,5 года за шпионаж

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к 10 с половиной годам колонии общего режима за передачу Украине информации о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Женщину признали виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По версии следствия, с февраля 2022 по март 2023 года осужденная собирала и передавала сотруднику Главного управления разведки Украины данные о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений Вооруженных сил России и Росгвардии на территории Херсонской области. Она также сообщала о видах военной техники с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима украинца, который создавал карты российских военных объектов и собирал другую секретную информацию. Сначала мужчина проходил обвиняемым по статьям 276 («Шпионаж») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ, однако потом статьи переквалифицировали. В результате иностранца признали виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

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