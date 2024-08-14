Создававшего карты российских военных объектов украинца осудили по менее строгой статье

Российский суд переквалифицировал статью украинцу, собиравшему данные о военных

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима украинца, который создавал карты российских военных объектов и собирал другую секретную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала мужчина проходил обвиняемым по статьям 276 («Шпионаж») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ, однако потом статьи переквалифицировали. В результате иностранца признали виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, осужденный, который занимался строительным бизнесом в Макеевке, был членом одного из запрещенных в России террористических сообществ. В свободное время он создавал карты российских военных объектов и собирал иную секретную информацию. Все эти данные он передавал украинской разведке. Обвинение запрашивало для мужчины 16 лет колонии строгого режима.

Ранее в Краснодаре суд приговорил к 11 годам лишения свободы украинца за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины.