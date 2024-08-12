В России украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ

В Краснодаре осудили на 11 лет мужчину за шпионаж в пользу Украины

В Краснодаре суд приговорил к 11 годам лишения свободы украинца Евгения Монастырева за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Монастырев признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2022 года мужчина жил в российском регионе и собирал сведения о критической и транспортной инфраструктуре. Он фотографировал для ВСУ опоры железнодорожных и дорожных мостов, опоры ЛЭП. Однако сотрудники ФСБ вычислили его и задержали.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя села Октябрьское за съемку последствий атаки ВСУ по Курской области и передачу этого видео представителю украинского Telegram-канала.