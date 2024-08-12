Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:47, 12 августа 2024Силовые структуры

В России украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ

В Краснодаре осудили на 11 лет мужчину за шпионаж в пользу Украины

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Краснодаре суд приговорил к 11 годам лишения свободы украинца Евгения Монастырева за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Монастырев признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2022 года мужчина жил в российском регионе и собирал сведения о критической и транспортной инфраструктуре. Он фотографировал для ВСУ опоры железнодорожных и дорожных мостов, опоры ЛЭП. Однако сотрудники ФСБ вычислили его и задержали.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя села Октябрьское за съемку последствий атаки ВСУ по Курской области и передачу этого видео представителю украинского Telegram-канала.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Путин заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

      Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

      Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

      Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

      Путин назвал главную задачу в Курской области

      Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше