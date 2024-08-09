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12:12, 9 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за съемку последствий атаки ВСУ на российский регион

Сотрудники ФСБ задержали жителя Октябрьского за съемку последствий атаки ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя села Октябрьское за съемку последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области и передачу этого видео представителю украинского Telegram-канала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дело за шпионаж.

Во время допроса мужчина признался, что осуществлял съемку и передачу кадров по заданию неизвестных. За это ему пообещали деньги и, в перспективе, гражданство одной из стран НАТО.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Юрия Галецкого. Мужчину признали виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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