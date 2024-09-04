Психиатр прокомментировал диагноз рэпера Моргенштерна

Психиатр Василий Шуров оценил заявление рэпера Моргенштерна о тяжелой депрессии

Психиатр Василий Шуров прокомментировал заявление рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом), признавшегося в тяжелой депрессии. Слова специалиста передает «360».

По словам психиатра и нарколога, единственное, что можно сделать в этой ситуации, «понять и простить» музыканта, который выложил эмоциональный пост в своем Telegram-канале.

«Он ходит к специалистам, полон раскаяния, пытается рассказать, что у него биполярное аффективное расстройство. Есть два Моргенштерна: в мании и в депрессии. Мы должны признать его таким, понять и простить», — рассказал психиатр.

Также Шуров заявил, что через какое-то время станет очевидно, врет ли артист о своем диагнозе.

«Он шоумен, может что угодно изобразить или рассказать. Я не считаю его неадекватным: все его поступки очень продуманные. В маниакальной фазе все-таки включается режим бога, он бы не смог так долго продержаться», — пояснил медик.

Ранее сообщалось, что Алишер считает, что в России у него есть недоброжелатели, которые не дают ему вернуться в страну.