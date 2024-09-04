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09:42, 4 сентября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин попался силовикам и рассказал им о наркотиках в своем рюкзаке

В Бурятии силовики задержали пьяного мужчину, а он показал им каннабис в рюкзаке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, а тот рассказал им про наркотики в своем рюкзаке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, силовики остановили мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улицах Закаменска. Во время разговора с ними нарушитель признался, что несет в рюкзаке каннабис, а затем добровольно сел в патрульную машину и поехал в отдел. Там в вещах задержанного нашли пакет с «травой» и две бутылки растворителя, а в крови мужчины обнаружили следы спирта и наркотиков.

По словам злоумышленника, каннабис он собрал за городом для личного пользования. Теперь ему грозит уголовное дело.

Ранее в Москве задержали 37-летнего мужчину при получении посылки с гашишем из Таиланда.

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      Олеся Мицкевич
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