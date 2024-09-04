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20:25, 4 сентября 2024Бывший СССР

«Росатом» призвал МАГАТЭ не бояться говорить правду о провокациях на ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев призвал МАГАТЭ говорить правду о провокациях на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует не бояться говорить правду о провокациях на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы считаем, что нужно идти дальше. Надо не бояться говорить правду, определять, откуда прилетали [беспилотники ВСУ], кто доставляет боеприпасы, дроны, чтобы нанести удар по территории Запорожской атомной станции, Запорожской тепловой станции, по городу Энергодару, по городской инфраструктуре», — призвал МАГАТЭ глава «Росатома».

По словам Лихачева, Москва готова продолжать направлять дополнительные запросы, чтобы четко установить источник угроз для Запорожской АЭС.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможном возникновении серьезных ситуаций после удара по градирне ЗАЭС. Он также подчеркнул, что для определения «стороны, которая атакует» станцию, агентству необходимы координаты и траектория полета снарядов.

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      Екатерина Грищенко
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