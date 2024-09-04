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17:55, 4 сентября 2024Бывший СССР

МАГАТЭ допустило возникновение серьезных ситуаций на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси допустил возникновение серьезных ситуаций на ЗАЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут возникнуть серьезные ситуации после удара по градирне. Это допустил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, которого цитирует ТАСС.

«Ситуация показывает, что мы должны быть постоянно готовы, пока конфликт не закончен. Вероятность того, что что-то серьезное может случиться, нельзя исключать», — сказал он.

Кроме того, Гросси отметил, что МАГАТЭ необходимы координаты и траектория полета снарядов для определения стороны, которая атакует ЗАЭС. Он также назвал агентство полезным и не втянутым в политику в процессе фиксации обстрелов станции. Помимо этого, глава МАГАТЭ добавил, что причиной пожара на градирне АЭС не являлось возгорание у основания сооружения.

Ранее Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной. В августе МАГАТЭ опровергло сообщения о якобы причастности РФ к пожару на градирне Запорожской АЭС. Как утверждал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, эксперты агентства, «немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

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      Кристина Есикова
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