Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:14, 4 сентября 2024Путешествия

Россия запланировала ввести безвизовый режим с одной арабской страной

«Известия»: Россия и Иордания почти завершили согласование безвизового режима

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия запланировала ввести безвизовый режим с еще одной арабской страной — Иорданией. Об этом «Известиям» рассказали в российском диппредставительстве в Аммане.

По данным издания, две страны почти завершили согласование безвизового въезда туристов. Предполагается, что об отмене виз объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России готовится запустить прямые авиарейсы еще в четыре страны, в том числе в Иорданию. В ведомстве отметили, что прямое авиасообщение будет запущено до конца 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку

      В Подмосковье шестеро мужчин похитили дальнего родственника и попали на видео

      Россия запланировала ввести безвизовый режим с одной арабской страной

      Российский студент решил самостоятельно избавиться от тахикардии и оказался в больнице

      Блогерша купила шкатулку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому

      10-летний мальчик расправился с бывшим мэром города и его дочерью

      В Кремле ответили на вопрос о приглашении глав недружественных стран на парад Победы

      Порноактриса рассказала о впечатлениях от первой в карьере съемки

      Песков раскрыл влияние ордера МУС на международные контакты Путина

      Под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше