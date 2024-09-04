Россия запланировала ввести безвизовый режим с одной арабской страной

«Известия»: Россия и Иордания почти завершили согласование безвизового режима

Россия запланировала ввести безвизовый режим с еще одной арабской страной — Иорданией. Об этом «Известиям» рассказали в российском диппредставительстве в Аммане.

По данным издания, две страны почти завершили согласование безвизового въезда туристов. Предполагается, что об отмене виз объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России готовится запустить прямые авиарейсы еще в четыре страны, в том числе в Иорданию. В ведомстве отметили, что прямое авиасообщение будет запущено до конца 2024 года.