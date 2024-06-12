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15:05, 12 июня 2024Путешествия

Россиянам откроют прямые авиарейсы еще в четыре страны

Минтранс запустит прямые рейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Министерство транспорта России готовится запустить прямые авиарейсы еще в четыре страны. По словам заместителя главы ведомства Владимира Потешкина, которого цитирует «Интерфакс», россиянам откроют прямой путь в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.

В ведомстве отметили, что прямое авиасообщение с ними будет запущено до конца 2024 года. При этом с начала года в список таких стран уже попали Вьетнам, Бахрейн, Иордания и Тунис. По словам Потешкина, 19 отечественных авиаперевозчиков выполняют полеты в 25 зарубежных государств. Кроме того, еще 54 компании, представляющие 30 стран, имеют прямое сообщение с Россией.

«На сегодняшний день мы можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами. Мы взаимодействуем на всех уровнях, на уровне министерства транспорта, на уровне туристических отраслей», — заключил Потешкин.

Ранее наладить прямое авиасообщение из Москвы и Санкт-Петербурга на остров Себу захотели власти Филиппин. По мнению губернатора провинции Себу Гвендолин Гарсии, залогом развития отношений между популярным курортом и Россией являются крепкие связи на муниципальном уровне.

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      Олег Давыдов
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